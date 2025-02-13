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友達併購BHTC效應顯現！車用市場成長6成 拿下歐洲車廠訂單

2025/02/13 19:58

友達總經理柯富仁（左）與Sony Honda Mobility代表取締役社長兼營運長川西泉（lzumi Kawanishi）（右），在CES 展示首款應用在車身外部的Micro LED 車頭顯示解決方案。（友達提供）友達總經理柯富仁（左）與Sony Honda Mobility代表取締役社長兼營運長川西泉（lzumi Kawanishi）（右），在CES 展示首款應用在車身外部的Micro LED 車頭顯示解決方案。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達去年併購德國BHTC大廠後，效益逐漸顯現，友達總經理柯富仁表示，友達原本在車用市場就有佈局，去年營收也做了500億元，年成長約2成，但是加入BHTC後，成長超過6成，今年預期將有雙位數成長。

柯富仁指出，併購BHTC後在商機開拓、成本節省上都有不錯綜效。其中，在商機開拓上，過去友達在Tier1已有佈局，與BHTC併購後，友達順勢打進歐系車廠，也拿到美系商用客戶合作機會，並在印度市場有很大的擴展。

今年CES展，友達與BHTC展出一系列車用解決方案獲得各界注目，尤其是與Sony Honda Mobility合作，率先全球展示搭載於AFEELA電動車上，首款應用在車身外部的Micro LED 車頭顯示解決方案（Micro LED Media Bar Solutions）艷驚四座，預計2026年就可正式問世。

在成本整合上，柯富仁說，原本預計未來幾年累計可節省5000萬美元，現在可提高至6000萬美元。過去3年友達與BHTC兩邊拿到新案合計超過150億美元，去年做了22億美元營收，車用市場未來成長可期，也帶動整體Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，會是未來友達重要的成長引擎。

柯富仁說，面板景氣循環一直是產業最大挑戰，為此，去年友達將公司架構為三大支柱。其中，Display顯示科技產業供需維持健康，長期希望營收降至5成以下，去年營收占比為55%。Vertical Solution解決方案受到能源政策應響，去年能源事業衰退6成，營收占比也從2023年的23%下滑至2024年的14%，今年希望回升至2成以上；Mobility Solution受惠於車用市場成長，占比由8％成長至去年25%，今年仍預期有雙位數成長，持續往30%靠近。

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