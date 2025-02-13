友達：墨西哥被加關稅影響營收不到2億美元

友達評估，墨西哥被加關稅影響營收不到2億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達今日召開法人說明會，外界關切川普大殺四方，四處加徵關稅恐掀起貿易戰，友達如何應對？友達董事長彭双浪坦言，到目前為止川普關稅政策會如何演變還不知道，不過友達在川普第一時間揚言對墨西哥進口商品加徵25%關稅時，內部曾做過盤點，對友達營收影響不超過2億美元，影響不大。

彭双浪表示，目前川普關稅政策尚不明朗，變數也多，川普在對加拿大、墨西哥加徵關稅前7小時突然就大轉彎，川普「對等關稅」名單還有哪些，現在都還不知道，很難現在就提出具體解決方案，不過，川普在友達內部討論的不確定因素中排在最前面，公司隨時關注相關政策發展，也與客戶維持密切聯繫。

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彭双浪說，友達去年合併BHTC後，在歐洲、墨西哥、印度、中國與台灣都有製造基地，可以做調配，但是也不是一日就動得了，還要看品牌客戶、代工廠佈局。

友達總經理也是執行長柯富仁則表示，友達去年合併BHTC，當初看中的幾大方向之一就是BHTC在全球的佈局完善，川普這一波關稅戰，讓友達相較於同業在生產的安排上更有彈性。

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