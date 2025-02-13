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AI助力改變世界 和碩鄧國彥：有幸生於這個時代

2025/02/13 19:16

和碩共同執行長鄧國彥今天出席「2025鏈結創新驅動未來高峰會」。（記者方韋傑攝）和碩共同執行長鄧國彥今天出席「2025鏈結創新驅動未來高峰會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）共同執行長鄧國彥今天出席「2025鏈結創新驅動未來高峰會」，並以「再全球化：台企策略調整與布局」為主題進行討論，鄧說，目前於AI（人工智慧）的幫助下，世界能有不同面貌，現在供應鏈需要的是更多技術人員，幫助加速推動產線自動化與智慧化。

鄧國彥認為，現在科技不斷進步，「我們很有幸生在這個時代」，雖然和碩屬於代工產業的一員，但是幕後負責了許多設計工作，例如供應給特斯拉（Tesla）的車用電子產品，有賴於和碩內部堅實的研發能量結合製造實力，才能大量供應給客戶使用。

鄧國彥表示，以和碩旗下的產線僱員來看，其工作模式愈來愈像台積電（2330）製造晶圓，「大部分都在看機器」，和碩也廣為聘用大專學歷以上的人才，在許多國家創造很多就業機會，集團現於越南、馬來西亞、印尼、印度，捷克，墨西哥、美國等地設有產線，也幫助提升當地就業水準。

鄧國彥指出，當代工產業前往不同國家設廠時，首先面臨到的就是「5M1E」問題，也就是取人力（Man）、機器設備（Machine）、原料（Material）、法規（Method）、量測（Measurement）與環境（Environment），當中尤以「人力」所牽涉到的層面最為複雜，包括文化、素質、密集程度都會影響用人成本，是新產能進度的關鍵因素。

鄧國彥以和碩印度廠為例，集團初期雖然派遣數百人前往當地，前半年仍舊失敗，讓公司領悟到「最大原因是用人的問題」，印度潛在的種姓制度之下，找到對的人管理工廠，比派很多人去協助管理更加重要；有些國家則是缺乏ESG、綠能減碳意識，和碩也花了不少時間幫忙建立能與世界接軌觀念，這些都是台廠布局海外時可以留意的眉角。

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