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俄烏停火有望！美元先升後貶 台幣一度升破32.8元

2025/02/13 18:49

俄烏停火有望，台幣一度升破32.8元。（記者陳梅英攝）俄烏停火有望，台幣一度升破32.8元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國1月通膨升溫，加上聯準會主席鮑爾重申不急著降息，使美債殖利率上揚，但是俄烏戰爭出現轉機，市場預期停火有望，且美總統川普喊話「利率一定要降」下，美元應聲走貶，新台幣兌美元匯率午後升勢擴大，一度升破32.8元關卡，最後收在32.802元、升值5.9分，成交量僅12.02億美元。

台股今日則是開低走高，上漲109.66點，收在23399.41點，三大法人同步買超，合計買超73.74億元。其中，外資買超10.78億元。

匯銀人士指出，台幣盤中雖然一度突破32.8元關卡，但尾盤再度壓回至32.8元價位，由於市場量能連續多日都只有12億美元左右，顯示市場觀望心態還是偏重，不排除台幣續在32.8元附近整理，後續進一步觀察俄烏戰爭發展以及金融市場最大變數，也就是川普的政策與言論。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.27%，主要亞幣僅日圓貶值0.38%，星幣大漲0.3%、韓元勁揚0.26%、人民幣也反彈0.22%、台幣升值0.18%。

因住房成本持續上揚，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率意外衝上3%。稍後聯準會主席鮑爾在國會作證時表示，Fed要看的是長期趨勢，試圖為突然暴升的通膨降溫，不過他也指出，「可能會維持利率不變一段時間」。

火熱的通膨數據以及鮑爾不著急降息推升美國公債殖利率上揚，惟美國總統川普再度隔空喊話，表示「利率一定要降，可以與關稅攜手並進」，加上俄烏戰爭出現轉機，美元指數先升後降，主要亞幣紛紛出現止跌回升走勢。

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