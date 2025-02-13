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台中新光三越氣爆 承保的產險公司恐面臨不小的損失

2025/02/13 18:11

台中新光三越發生氣爆事件。（消防局提供）台中新光三越發生氣爆事件。（消防局提供）

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〔記者李靚慧／台北報導〕台中新光三越發生氣爆，造成嚴重死傷，根據產險業資訊指出，此次新光三越的火險保單及責任險保單，承保產險公司雖僅有４家，但其中的櫃位多為連鎖品牌，總公司另有投保，最後受波及恐不只這4家。最重要的是，「百貨業」保單損失率低，是優質業務，自留比率極高，此次事故面臨的損失恐比倉儲大火還高。

根據產險業資訊，此次發生嚴重死傷、面臨求償的「雇主責任險」、「公共意外責任險」，是由新產單一公司承保；至於商業火險，也由新產主辦，比重高達7成，另外3成則由國泰世紀、明台及泰安產險共保。

不過，產險業者指出，因造成此氣爆意外的原因尚未釐清，若是施工意外，是新光三越發包的工程，還是單一櫃位找來的包商，必須先行釐清。若確定是新光三越的責任，員工傷亡將由雇主責任險理賠；路人及顧客的死傷，則啟動第三人責任險保單理賠，均由新產承保的保單負擔。

對此，新產指出，後續將委由公證人至現場調查，釐清責任，才能確認是否啟動保單理賠。

此外，今日也有其他產險公司，清查後發現，自家雖未參與共保，但承保了新光三越其中部分品牌櫃位，也在此次氣爆遭受損失，後續也將面臨理賠，此次新光三越受害範圍極大，推測恐不少產險公司都遭波及。

一產險高層指出，對產險業而言．「百貨業」屬優質業務，火災及各類責任險，發生的機率相對較低，損失率也低，因此在承保後，多數均為自留不分出再保，有些公司會在超出一定金額的理賠後，才放入超額理賠的再保額度，因此，此次的氣爆意外，承保的產險公司，最後恐面臨不小的損失。

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