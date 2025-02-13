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中小微企業振興融資再加碼6千億 新增綠色支出貸款

2025/02/13 17:49

財政部今宣布，中小微企業振興融資方案再加碼6千億元。（記者鄭琪芳攝）財政部今宣布，中小微企業振興融資方案再加碼6千億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今表示，八家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業經濟復甦，並協助企業淨零轉型，將「中小企業千億振興融資方案」再增加融資額度6000億元，總額度擴大至1.5兆元，因此將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」，同時新增「綠色支出」相關貸款用途，以協助企業永續發展。

財政部國庫署表示，本方案最初是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，以提供中小微企業多元選擇，自2023年4月開辦以來，總融資額度已由原定3000億元，歷經兩次增加額度各3000億元，達9000億元，本次為第3次增加額度，且一次增加6000億元，致總融資額度達1.5兆元。

根據國庫署統計，自2023年4月至2024年底，該方案已核貸8萬2434家、累積核貸金額達9495餘億元。國庫署副署長林秀燕表示，考量本方案申請踴躍，累積核貸金額已超過前次總額度目標9000億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距方案受理期限2025年底尚有一段時間，因此再增加額度6000億元。

另外，為協助中小微企業淨零轉型，強化淨零碳排布局，新增納入「綠色支出」相關貸款用途，以助企業永續發展，綠色授信資金用途適用類別，包括：再生能源、節能、污染防治、生命自然資源之環境永續管理及土地利用、地域與水域生物多樣性保護、潔淨交通運輸、永續水源及廢水處理、氣候變遷調適、綠能建築及具生態效率與循環經濟調適之產品、生產技術或製程。

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