全台百貨店王氣爆釀重大傷亡 台中新光三越去年營業額258.3億

台中新光三越百貨氣爆引發重大傷亡。（民眾提供）

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無火源、未起火 台中新光三越氣爆疑粉塵爆炸

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〔記者卓怡君／台北報導〕百貨龍頭新光三越台中店今日接近中午時刻發生氣爆，造成多人死傷，成為台灣百貨史上最嚴重工安意外，新光三越台中店為全台百貨單店業績最高的店王，去年營業額達258.3億元，蟬連14年全台百貨店王。

新光三越台中店品牌實力堅強，館內擁有一線精品、化妝品、 女裝等超級大牌，新光三越台中店內有40%品牌專櫃業績為台灣百貨第一，以化妝品為例，至少有8家化妝品專櫃年營收逾億元，成為台灣百貨化妝品第一名的「天后宮」，新光三越每年皆會針對各店進行重點改裝，提升競爭力，台中店此次氣爆意外，疑似就是美食街改裝造成的工安意外釀禍。

新光三越台中店對新光三越極為重要，現任新光三越總經理吳昕陽就是在台中店時展現經營才能，2000年時，新光三越前董事長吳東興特別將吳昕陽調到台中，擔任台中店店長，在吳昕陽帶領下，成功引進一線精品品牌，並推出VIP專屬卡，有各種貼心服務，抓住台中貴婦的心，台中店業績就此一路跳躍式成長。

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