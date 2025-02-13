熱軋鋼捲每噸漲300元 中鋼3月盤價唯一開高品項

中鋼今天開3月盤價，如外界預期開平高盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）13日提前揭曉3月盤價，如外界預料開出平高盤，僅主力的熱軋鋼捲（軋延料）每噸漲300元，其餘皆平盤。中鋼認為，鋼市前景持穩，但川普政策仍具高度不確定性還需要觀察，且美國新關稅政策對各產業影響不同，因此本次開出平高盤。

中鋼指出，鋼市雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣12月工業生產指數仍創新高，連續10個月正成長，顯示內需穩健。

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另外，中國工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

原料行情與各國鋼價部分，鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100到110美元與185到195美元水準；而春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板類產品調漲每公噸100人民幣。

中鋼指出，美國鋼價近期已現走強，且美國總統川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

但中鋼認為，川普貿易政策仍具高度不確定性，需要持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應。中鋼考量美國關稅新政對各產業影響不同，3月的月盤產品以平高盤開出，其中，主力之一的熱軋鋼捲（軋延料）每噸上調300元，同時也以多元配套方案協助用戶爭取訂單。

中鋼第1季出貨目標82萬噸，實際出貨為82.2萬噸，但2月受到春節因素影響，預估80萬噸，但實際數量應會超過80萬噸；中鋼也認為，第一季末有望出現明顯好轉，預估鋼鐵市況將呈「打底加溫、逐步向上」階段。

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