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3名韓籍旅客攜活鰻線闖關 台北關扣押逾14萬尾

2025/02/13 16:38

3名韓籍旅客攜活鰻線闖關，台北關扣押逾14萬尾（資料照）3名韓籍旅客攜活鰻線闖關，台北關扣押逾14萬尾（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署台北關表示，昨天（12日）8時40分左右，接獲航警局安全檢查大隊通報，發現有3名欲搭機前往香港的韓國籍旅客疑似企圖攜帶鰻線出境；海關隨即派員詳查，於旅客託運行李內查獲以塑膠袋包裝並外覆保冰袋的鰻線，共14萬2680尾，企圖規避檢查闖關出境，違反「海關緝私條例」第39條規定，海關立即依法扣押該批鰻線，並移交農業部漁業署處置。

台北關表示，根據經濟部96年10月30日經貿字09604605390號公告，每年11月1日至翌年3月31日為鰻線、鰻苗及幼鰻出口管制期間，期間內嚴禁出口。另，財政部於102年2月6日台財關字第1021000300號令，明確訂定依海關緝私條例規定沒入的走私出口鰻苗（包括鰻線、鰻苗及幼鰻3種品項），應交農業部或其同意相關機構、機關、團體作為公共利益目的使用。

為防範不肖業者走私，台北關與相關執法機關緊密合作，透過風險控管與專案查緝，並設置24小時聯繫窗口，強化情報交流，全力防堵不法行為。台北關呼籲，鰻線、鰻苗、幼鰻是國內鰻魚養殖的重要資源，攸關產業發展甚鉅，旅客若私運上述貨物出境，將面臨沒入處分，請民眾切勿以身試法。

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