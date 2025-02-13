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限貸令衝擊！新竹房市轉冷 竹北高鐵特區逆勢回溫

2025/02/13 16:18

受限貸令管制影響，新竹的房市轉冷，但竹北高鐵特區則有逆勢回溫跡象。（記者洪美秀攝）受限貸令管制影響，新竹的房市轉冷，但竹北高鐵特區則有逆勢回溫跡象。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕受到政府打房第七波信用管制影響，一向熱絡的新竹房市，近期也因購屋族貸款成數不足影響購屋意願，房市轉冷；不過，隨著蛇年開春，許多竹科人手握年終獎金，購屋資金相對充裕，也開始鎖定竹北具有高鐵、科技業總部、百貨商場等優勢的「竹北高鐵特區」了解，讓整體房市有回溫跡象。

新竹地區房仲業者提到，在限貸令影響下，投資型購屋族幾乎全面退場，持有多屋的族群也開始觀望，導致市場購屋結構出現變化，儘管如此，市場行情並未出現單價大幅下滑，也有部分擁有足夠資金的購屋者，趁機鎖定竹北核心地段，尋找合適物件；此外，首購族的購屋條件未受限制，依然能順利進場，並以剛需市場為主。

房仲業者分析，竹北高鐵特區單價是竹北各商圈中最高、建設也最多，受到購屋族關注，除會考量屋齡、地理位置、建商品牌等條件，目前單價位於60-90萬之間；而購屋族選擇高鐵特區的原因在於看中文興路商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，還有興建中的宏匯廣場與聯發科總部，可望形成高鐵商辦聚落，未來將創造約4000個就業機會，可提升此區域的居住需求。

但因目前市場正處於調整期，業者也提醒，若鑑價超過4000萬的房屋，會受限於央行管制第七波信用管制豪宅限貸令影響，貸款成數從成4成降到3成，提醒有意購屋者，在資金配置方面須多加留意。

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