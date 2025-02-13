勞動部預告，失業中高齡及高齡者創業貸款積欠本息逾6月將停止補貼。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕依據「中高齡者及高齡者就業促進法」訂定的「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」，提供失業中高齡及高齡者創業貸款及利息補貼，勞動部12日預告部分條文修訂，明確規範申請創業貸款需有公司登記、稅籍登記，托嬰托育中心及幼兒園補習班，則須立案登記；若逾期還款達6個月，將停止補貼及追回溢領利息。

勞動部官員指出，該辦法主要是鼓勵失業中高齡及高齡者創業，只要在創業的當下為「失業」狀態，就可申請創業貸款及利息補貼，2024年獲准高齡及高齡者創業貸款共236件，佔整體就業保險失業貸款比例約4成。

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根據規定，有完成公司登記或完成立案登記的事業單位，貸款額度最高200萬元，若是僅有稅籍登記的小規模商業，最高可貸50萬元，目前均按中華郵政2年期定期儲機動利率加年息百分之0.575計息。貸款人貸款期間前2年利息可獲全額補貼。

根據勞動部的修法預告，此次修訂辦法，主要是配合「就業保險失業者創業協助辦法」規範，進行文字修訂，以明確規範補助對象創業貸款的適用規定，考量有儘速實施的必要，因此縮短預告期間為14日。

勞動部官員指出，此次修訂辦法部分條文的重點，除了要求申請補助的創業者，必須依法完成公司登記、商業登記，或稅籍登記；若設置托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心或短期補習班，依法完成立案登記，實務運作上，目前受理中高齡及高齡者的創業貸款，也是如此要求。

針對利息補貼部分，若事業單位停業或歇業、變更負責人，將起停止利息補貼；若貸款人積欠貸款本息達6個月，自積欠月份首日起，停止利息補貼，若已撥付則需繳回溢領的補貼利息。

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