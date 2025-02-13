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外界不接受漲電價 郭智輝籲國會「高抬貴手」

2025/02/13 15:16

經濟部長郭智輝今天出席論壇。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝今天出席論壇。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今天（13日）出席活動，被問及台電財務與電價議題，郭智輝坦言，即使今年燃料成本壓力沒有以往大，但台電負債比超過9成，根本問題還是要解決，國家有準備錢（預算），但「只能放在抽屜內，不給我們拿來用」，財務問題仍需要國會「高抬貴手」。

郭智輝指出，過去政府補助不少都是給一般民眾用電，台電虧損還是這麼大，但「不是經營不好」；對於產業能否再接受漲電價？郭智輝說，｢我們不太清楚」，需要再計價了解，所有方案電價審議都會去討論。

但郭智輝重申，電價調漲以不影響CPI（消費者物價指數）、工業電價具有競爭力為基本原則，台電財務問題仍需要國會「高抬貴手」。

郭智輝也說，今年台電會虧多少還要計算，因為今年買的原料價格「不會那麼緊張」，台電期待也努力控制，但是財務目前還是負債比超過90%，這是根本問題。

郭智輝指出，大家都不能接受漲電價，今年經濟部原本編列給台電的1000億元，在經濟委員會只刪除30億元，但到大院卻統刪1000億元，這1000億元對台電財務改善影響非常大。

他更話鋒一轉，政府都有準備，準備的錢（預算）都有啊，「放在抽屜內，只是不給我們拿來用」，要請外界多多跟國會溝通，支持台電改善財務。

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