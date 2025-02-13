友達每股配現金0.3元 買回15萬張庫藏股

友達董事會通過配發每股現金0.3元 （友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為回報股東支持，友達（2409）今日董事會通過將以資本公積發放現金每股0.3元，同時董事會也決議將在接下來的2個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元。

友達去年第4季雖然轉虧為盈，但是全年仍虧損0.4元，友達董事會決議以資本公積發放現金每股0.3元。同時，為了維護公司信用及股東權益，董事會也決議在接下來的2個月內以不超過每股21.26元的價格，買回約15萬張庫藏股，預估買回總成本不超過33億元，這部分的庫藏股會辦理消除。

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另外，友達持續處分以及活化產能，去年出售南科2座廠房、中科后里部分廠房和土地給美光，獲得處分利利47.18億元後，今日董事會也通過友達晶材后里廠區東側建物（建號台中市后里區中科北段26號以及27號）及其附屬設施和動產再賣給美光，總金額新台幣30.5億元（含建物之加值型營業稅）。

友達表示，友達晶材后里廠西側已於2024年8月簽約出售，預計於2025年上半年取得中科管理局轉讓核准後，東西側全廠區一併進行過戶，預計將認列友達晶材后里廠全廠業外利益約新台幣18億元（扣除相關交易費用、稅費及太陽能事業停業相關損失及費用後）。

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