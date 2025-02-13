意外？被暗殺？港媒驚爆一票中國頂尖科學家離奇死亡

過去幾年中國不少科學家離奇死亡。圖左為中國解放軍首席AI專家馮暘赫，右上為中國無人機專家張代兵、右下為中國AI四小龍之一的商湯科技創辦人湯曉鷗。（圖取自中國社交平台，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年中國折損不少傑出的科學家及工程師，從AI、無人機、國防、半導體和航空航天技術領域的頂尖人才都突然死亡，港媒直言「此事非常不尋常」。

上海華略智庫高級合夥人兼自貿區港首席專家李鋒，今年春節期間意外死亡。（擷取自網路）

中國頂尖科學家再度出現離奇死亡事件，今年農曆年假期間，上海華略智庫高級合夥人兼自貿區港首席專家、「改革創新研究院」院長李鋒去世，享年48歲。由於近年來中國傳出多名頂尖人才離世，且死因不明，李鋒之死引發中國網友臆測，可能遭到暗殺。

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《南華早報》也統計，近年被官宣「意外死亡或自然死亡」的中國頂尖科學家，涵蓋AI、無人機、國防、半導體和航空航天技術領域，其中許多人從事與國安和技術發展相關工作，引發外界對中國知識產權安全的疑慮，但「沒有證據表明這些案件與國安調查有關」。

這些離奇死亡的中國科學家大約有7人，包括中國無人機專家張代兵於2025年1月3日死亡，年僅47歲，外傳他欠下巨債跳樓身亡。張曾任中國國防科技大學無人系統研究所副所長，南早直言，張的死因成謎，北京當局尚未給出明確的解釋。

另外1人是中國空間專家張小新，2024年12月於北京一場車禍中不幸喪生，享年62歲。2007年，他獲中國氣象局聘用，專門負責開發中國的空間監視計畫，曾任中國國家衛星氣像中心空間天氣辦公室主任，還曾獲得中國軍方的科學技術進步獎。

中國解放軍首席AI專家馮暘赫死因更離奇。根據中國人工智能（人工智慧）學會」2023年7月11日於官方微信公眾號發布訃聞，稱馮暘赫於7月1日中國共產黨黨慶當天凌晨2時35分，在執行重大任務途中，於北京不幸去世，享年38歲。

中國官媒指出，馮暘赫是在北京出席一場重要會議後，其乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，馮暘赫當場喪命。當時有不少中國網友質疑，馮暘赫可能是遭暗殺，並非意外死亡。

中國AI四小龍之一的商湯科技創辦人湯曉鷗，則在2023年12月15日傳出離世消息，享年55歲。中國網路盛傳，湯曉鷗是跳樓身亡。商湯科技闢謠，發布訃告稱商湯科技創辦人湯曉鷗因病救治無效辭世。

商湯技術可遠距辨識大量人臉，中國在全國架設「天網」監控工程，商湯就是幕後推手，遭人權專家開嗆，商湯開發的監視軟體迫害人權，有違AI發展的倫理規範，根本不應該存在。早在2021年12月10日就遭美國以協助中國政府迫害新疆維吾爾族等穆斯林少數民族人權為由，打入禁止美國投資的中國軍工複合體企業黑名單。

美籍華裔學者張首晟自殺身亡。（圖取自中國交平台）

師從中國知名物理學家楊振寧的美籍華裔學者張首晟，則於2018年12月1日自殺身亡。張首晟的家庭發言人拒絕透露其因何自殺，並稱張首晟的自殺事發地點在舊金山，並非史丹佛大學校園。

資料顯示，張首晟在2009年被中共納入「千人計畫」（中共海外高層次人才引進計畫）。2018年11月20日美國貿易代表辦公室更新的《301調查報告》中，曾點名張首晟2013年參與創立並任董事長的丹華資本等基金，涉嫌幫助中國獲取美國技術。

甚至有網民爆料，張首晟與華為關係密切。美中在2018年12月1日宣布貿易戰休兵，同日張首晟墜樓身亡，中國華為創辦人任正非之女孟晚舟當天也在加拿大被捕，隨後網路傳出陰謀論，認為3者間定有關聯。

2018年還有一名中國軍方科學家、尖端武器晶片研發小組的領導人陳書明，因車禍身亡，享年57歲。陳的研究主要是協助中國解放軍減少對其他國家核心武器零件的依賴。傳出他是在2018年12月31日下午五點回安徽六安老家的途中，因車禍離世。

2011年則是中國登月計畫專家羅崇泰，2011年4月30日在出差返回蘭州的路上，遭遇車禍去世，享年47歲。他生前先後主導完成20多項中國國家重大工程項目，包括通訊衛星、國防關鍵武器裝備等，他的團隊也發射了嫦娥月球衛星。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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