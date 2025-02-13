郭智輝:面對區域經濟學 經部成立美國台灣投資貿易中心

經濟部長郭智輝表示，因應區域經濟學時代來臨，經濟部成立「美國台灣投資貿易中心」，提供台商最佳應對策略。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今天（13日）表示，面對美國總統川普上任開啟新關稅政策，全球供應鏈雖重組，但台灣跟美國經貿關係緊密，尤其是台美半導體互補，不必過度擔憂；因應全球自由化已死，郭智輝說，「現在開始是區域經濟學」，經濟部也成立「美國台灣投資貿易中心」，提供台商最佳應對策略。

勤業眾信今舉辦高峰會，郭智輝致詞指出，美國新關稅政策對全球供應鏈重組，經濟部已整合駐外單位成立專案小組，給台商最即時資訊協助。

請繼續往下閱讀...

郭智輝更引述，台積電創辦人張忠謀提到「全球化已死，自由貿易也已死，」現在開始是區域經濟學，接下來經濟部也會成立「美國台灣投資貿易中心」，關注國際貿易變動，保持良好溝通，才是最佳應對策略。

另外，媒體也關心經濟部由次長江文若率隊訪問華府一事。郭智輝今天表示，這屬於「例行性拜訪」，目前川普政權改變，不希望只有從台灣看華府，也希望在美國多了解。他重申，以台灣過去跟美國的關係，不至於如外界擔憂，目前經濟部就是盡量蒐集產業資訊，提供給談判小組。

至於是否對川普有關台灣偷走半導體的言論與其親近人士溝通？郭智輝僅說，很多人不了解半導體的發展歷史，因此過去溝通可能不順暢，就像現在手機都已發展到iPhone16，可能有人對手機功能還停留在2000年NOKIA時代，因此他也交代經濟部貿易署要多和外界溝通。

另外，國際金融服務供應商貝雅（Baird）發布報告指出，美國政府正試圖說服英特爾分拆其晶圓代工業務，然後將其轉變為和台積電的合資企業，消息一出引發市場震撼；對於針對相關市場傳言，經濟部今表示，無法評論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法