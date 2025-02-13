實現長者照護零時差 精誠助弘道基金會數位轉型

精誠集團以科技力協力弘道基金會，推動偏鄉長者照顧數位化。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）今日表示，集團旗下子公司台灣資服科技參與數位發展部數位產業署的「偏鄉數位提升計畫」，為「弘道老人福利基金會」導入數位化系統與雲端設備，協助組織在都市與偏鄉區域的據點能夠達到「資訊零時差」，進而實現偏鄉長者照顧「服務零時差」。

2025年台灣迎來超高齡社會，長者關懷照顧需求日益增加、需更多資源。台灣資服表示，弘道老人福利基金會長期投注銀髮服務，隨著台灣老年人口增加，過去使用的個案管理模式多半仰賴各種不同的紙本表單，對妥善保存與管理資料是一大考驗，也無法及時掌握並善用數據因應服務所需。

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為改善這樣的狀況，台灣資服透過數發部數位產業署的「偏鄉數位提升計畫」，憑藉多年的社會福利整合系統建置經驗，為弘道老人福利基金會建置「預防照顧個案管理系統」，改善個案與志工資訊管理作業，藉此提升整體作業效率和確保服務品質。

同時讓服務偏鄉長者工作人員便於克服地理上的障礙，並搭配多場資訊安全教育訓練強化組織人員的資安意識，進而達到關懷照顧資訊零時差。

弘道老人福利基金會表示，為獨居、弱勢、失能等長輩提供到宅關懷、物資配送、陪同就醫等多元助老服務，相關表單眾多，為了提升服務效率、並解決志工在服務過程中遇到的即時問題，基金會導入數位化管理，期待後續可以讓志工可即時上傳服務狀況，方便社工迅速了解並提供支援。

此外，透過建立個案服務檔案，基金會能更有效地追蹤和管理高齡者的需求與服務紀錄，同時將志工的服務時數、教育訓練及表揚紀錄數位化，讓社工能隨時查詢和更新相關資訊，進一步強化服務流程與管理效率。

精誠也說，由數位部數位產業署委託電腦公會執行的「偏鄉數位提升計畫」，主要目標在於透過專業團隊的支援，協助地方導入數位系統與工具，增進數位創新應用服務，並期望能聚集國內資服業者的數位能量，展現政府、資服業者、NPO組織三方攜手實現數位平權的決心。

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