晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

實現長者照護零時差 精誠助弘道基金會數位轉型

2025/02/13 14:27

精誠集團以科技力協力弘道基金會，推動偏鄉長者照顧數位化。（業者提供）精誠集團以科技力協力弘道基金會，推動偏鄉長者照顧數位化。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）今日表示，集團旗下子公司台灣資服科技參與數位發展部數位產業署的「偏鄉數位提升計畫」，為「弘道老人福利基金會」導入數位化系統與雲端設備，協助組織在都市與偏鄉區域的據點能夠達到「資訊零時差」，進而實現偏鄉長者照顧「服務零時差」。

2025年台灣迎來超高齡社會，長者關懷照顧需求日益增加、需更多資源。台灣資服表示，弘道老人福利基金會長期投注銀髮服務，隨著台灣老年人口增加，過去使用的個案管理模式多半仰賴各種不同的紙本表單，對妥善保存與管理資料是一大考驗，也無法及時掌握並善用數據因應服務所需。

為改善這樣的狀況，台灣資服透過數發部數位產業署的「偏鄉數位提升計畫」，憑藉多年的社會福利整合系統建置經驗，為弘道老人福利基金會建置「預防照顧個案管理系統」，改善個案與志工資訊管理作業，藉此提升整體作業效率和確保服務品質。

同時讓服務偏鄉長者工作人員便於克服地理上的障礙，並搭配多場資訊安全教育訓練強化組織人員的資安意識，進而達到關懷照顧資訊零時差。

弘道老人福利基金會表示，為獨居、弱勢、失能等長輩提供到宅關懷、物資配送、陪同就醫等多元助老服務，相關表單眾多，為了提升服務效率、並解決志工在服務過程中遇到的即時問題，基金會導入數位化管理，期待後續可以讓志工可即時上傳服務狀況，方便社工迅速了解並提供支援。

此外，透過建立個案服務檔案，基金會能更有效地追蹤和管理高齡者的需求與服務紀錄，同時將志工的服務時數、教育訓練及表揚紀錄數位化，讓社工能隨時查詢和更新相關資訊，進一步強化服務流程與管理效率。

精誠也說，由數位部數位產業署委託電腦公會執行的「偏鄉數位提升計畫」，主要目標在於透過專業團隊的支援，協助地方導入數位系統與工具，增進數位創新應用服務，並期望能聚集國內資服業者的數位能量，展現政府、資服業者、NPO組織三方攜手實現數位平權的決心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財