Honda、Nissan合併確定破局 日媒直指關鍵在「這件事」

日產執行長內田誠（左）與本田執行長三部敏宏（右）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）、日產（Nissan）合併案破局，雙方預計將在今天（13日）下午舉行記者會，向外界詳細說明決策經過。日媒指出，合併案破局的關鍵在於主導權，本田希望收購日產100%股權，將其納為全資子公司，不過遭到日產強烈反對，最終雙方未能達成共識。

本田與日產於2024年12月正式展開合併協商，當時雙方表示，希望能在2025年6月完成談判，並在2026年8月成立控股公司，由該控股公司經營本田與日產這2個品牌。

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《NHK》週四（13日）報導，本田與日產於週四的董事會會議上，正式決議終止合併協商，並將在週四下午的財報記者會中，各自向外界詳細說明談判破局的細節。

而報導指出，在先前的談判過程中，本田希望進一步掌握經營主導權，並提出收購日產100%股權，遭到日產拒絕，最終雙方未達共識。

本田與日產原本希望透過經營整合擴大規模，以強化電動車（EV）及軟體等技術開發能力，同時透過合作降低成本。然而，隨著合併終止，2家公司將不得不重新審視並調整各自的發展戰略。

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