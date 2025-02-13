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跌也不怕！巴菲特再加碼「這檔」 持股增至28.3％

2025/02/13 14:45

巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司再增持西方石油公司的股票。（資料照，路透）巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司再增持西方石油公司的股票。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管受石油需求低迷以及石油供應過剩預期持續發酵影響，西方石油（Occidental Petroleum）股價持續走低，但股神巴菲特仍加碼買進，巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上周五（7日）增持了西方石油公司76.3萬股股票，價值約3600萬美元（約新台幣11.8億元），其持股比例提高至28.3％。

綜合外媒報導，波克夏以平均每股46.82美元的價格買入了763017股的西方石油股票，目前總計持股為2.649億股，價值約為129億美元（約新台幣4225億元）。

西方石油公司的股價已較去年4月創下的歷史高點下跌近32％。由於油價走弱，該股在2024年下跌了17％以上。

事實上，去年12月底，波克夏才購買了890萬股的西方石油股票，目前在巴菲特的投資組合中，西方石油為第六大持倉股。

儘管巴菲特再買入西方石油的股票後持續虧損，但他仍持續買進，再次表明了他對能源股的興趣。

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