2025年亞洲最富有10大家族出爐！台灣這家族上榜

2025年亞洲最富有10大家族出爐！國泰金與富邦金的蔡氏家族，則以309億美元，排名第6。（本報合成圖、資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年亞洲最富有10大家族出爐，根據彭博調查顯示，前10大中，印度佔比最高，有4個家族上榜，其次是泰國，有2個，其餘4個來自台、韓、香港與印尼，而台灣唯一上榜是國泰金與富邦金的蔡氏家族，以309億美元，排名第6。

彭博報導指出，隨著川普開始他的第2總統任期，僅幾週，他的外交攻勢、大規模關稅威脅等已讓全球震驚，顯示他的執政方式及其後果，強大且難以預測，只有一件事似乎是肯定的，那就是未來4年，對亞洲最富有的家族來說不太可能平靜度過。

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新加坡管理大學市場營銷學教授尼爾瑪利亞·庫馬爾（Nirmalya Kumar）表示，這將是混亂的、反復無常的、特殊的。

報導指出，懸在亞洲富人頭上的最重要問題是川普的關稅，以及其他國家政府徵收的報復性關稅，覆蓋範圍和持續時間有多長，如果這些措施繼續拖下去，鋁生產商中國宏橋集團的創始人張家輝家族（第11名）和韓國三星電子公司的李氏家族（第10名）都可能面臨風險。

馬來亞銀行證券表示，關稅將有助於加速「中國+1」趨勢，將外國投資重新引導至東南亞。該銀行表示，正大集團的食品生產部門有可能成為贏家之一，該部門由泰國的謝氏家族（排名第2）創立。

庫馬爾認為，未來還有其他風險，關稅可能會進一步削弱中國放緩的經濟，可能推高美元，且川普的經濟民族主義，可能會促使其他國家減少對中國和其他國家依賴。

至於2025年亞洲最富有10大家族榜單：

第1名來自印度信實工業的安巴尼家族，以905億美元（約新台幣2.96兆元），成為亞洲最富有的家族。

第2名則是來看泰國正大集團的謝氏家族，資產為426億美元（約新台幣1.39兆元）。

第3名是印尼最大菸草生之一嘉潤集團的哈托諾家族，資產為422億元美元（約新台幣1.38兆元）。

第4名是印度沙普吉帕隆集團的米斯特里家族，資產為375億美元（約新台幣1.23兆元）。

第5名是香港新鴻基地產的郭氏家族，資產為356億美元（約新台幣1.16兆元）。

第6名是台灣國泰與富邦金控的蔡氏兄弟，資產為309億美元（約新台幣1.01兆元）。

第7名是印度OP金達爾集團的金達爾家族，資產為281億美元（約新台幣9216.8億元）。

第8名是泰國TCP集團的尤維迪亞家族，資產為257億美元（約新台幣8429.6億元）。

第9名是印度阿迪亞貝拉集團的比爾拉家族，資產為230億美元（約新台幣7544億元）。

第10名是韓國三星集團的李氏家族，資產227億美元（約新台幣7445.6億元）。

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