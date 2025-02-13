一樁藥妝合併讓股東暴富 昔「見習生」今身價逾1400億台幣

澳洲的連鎖藥妝店Chemist Warehouse與上市公司Sigma Healthcare合併。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲一樁企業合併交易，讓超過100位股東暴富升級成為百萬美元富翁，其中至少有10人的身價超過1億美元（約新台幣32.7億元），其中排名前3名包括1位當初進公司時還只是實習生。

綜合外媒報導，澳洲的連鎖藥妝店Chemist Warehouse與上市公司Sigma Healthcare合併，該案最大贏家是Chemist Warehouse的2位創辦人岡斯兄弟（Jack Gance和Sam Gance），以及從實習生升任該連鎖店執行長的韋羅基 （Mario Verrocchi）。根據彭博億萬富翁指數顯示，合併後的公司股票13日開始交易時，他們三人的淨值都至少超過25億美元（約新台幣819億元），韋羅奇高達44億美元（約新台幣1442億元）。

請繼續往下閱讀...

韋羅奇受訪表示「我們花了50年時間埋頭苦幹，做我們應該做的事情。」

Chemist Warehouse最初只是墨爾本北部的一家藥房，如今已發展成為澳洲的一家知名連鎖藥妝店，與Sigma合併後，該公司將在澳洲、紐西蘭和愛爾蘭特許經營共同擁有900多家藥妝店，並在杜拜和中國擁有少數藥妝店，它還將向3500多家商店供應產品。去年，兩家公司合計營收67億澳元（約新台幣1378億元）。

除了他們三人，根據Ownership Matters分析，超過100名的股東持有價值500萬到2500萬澳元（約新台幣1.03億到5.14億元）之間的股份，其中包括高階主管和長期員工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法