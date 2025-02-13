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習近平吹噓「脫貧勝利」 退休農民平均月領台幣554元

2025/02/13 12:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平2021年2月宣布「脫貧攻堅戰」已獲得全面勝利，但最新公布統計數字顯示，中國農村老人的每月平均養老金（退休金）僅123元（約新台幣554元），不僅打臉習近平的脫貧說，在中國經濟持續低迷下，農村老人面臨的生存壓力也劇增。

中國搜尋網站「百度」2月13日的公開資料顯示，2025年中國農村60歲以上老人每月養老金平均123元，較2024年提高了20元‌（約新台幣90元）；具體金額因地區差異而有所不同，例如：北京‌市為每月924元（約新台幣4158元）；浙江省、江蘇省等「發達地區‌」為每月200元以上；而東北等地區是每月110元至140元（約新台幣495元至630元）。　

公開資料顯示，在中國，養老金由「基礎養老金」和「個人帳戶養老金」兩部分組成。基礎養老金是全中國統一標準，個人帳戶養老金則根據個人繳費情況累積，農民可以選擇按月繳費或一次性繳費，繳費越多，將來領取的養老金也就越高。如果每年繳納3000元（約新台幣1萬3500元），繳滿15年後，每月可領取的個人帳戶養老金為324元‌（約新台幣1458元）。　

綜合《大紀元時報》、《德國之聲》等媒體報導，為了增加農民存入個人帳戶養老金部分，中國部分省份2025年把繳費的上限提高到了每年8000元（台幣3.6萬元）。對此，中國多名財經網紅表示，繳得多，退休後能領更多，看起來很誘人，但有多少農民能負擔得起這麼高的繳費標準？

黑龍江省網紅「悟空聊工資」2月11日透露，黑龍江73 歲的李奶奶獨自生活在村裡，子女都在外地打工，她每月僅能領取 150 元（台幣675元）的基礎養老金，每到冬天需要用煤取暖，或者生病買藥的時候，她就深感壓力巨大，感嘆自己根本不敢生病。

野村證券首席中國經濟學家陸挺2024年1月在一場經濟論壇中透露，1.7億中國農民的退休金僅100元至300元（約新台幣450元至1350元），但中國科級幹部的退休金是農民的70至100倍。

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