俄烏有轉機？台幣量縮走揚暫收32.816元

俄烏有轉機？美元先貶後升，台幣量縮走揚暫收32.816元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美通膨火熱，使美債殖利率上揚，美股漲跌互見，市場觀望川普「對等關稅」具體細節也擔心是否有新名單上榜，台股平盤上下震盪，惟俄烏戰爭出現轉機，川普喊話「利率一定要降」，美元先升後貶，新台幣兌美元匯率也隨亞幣連袂走揚，中午暫時收在32.816元、升值4.5分，台北外匯經紀公司成交量僅3.98億美元。

因住房成本持續上揚，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率意外衝上3%。稍後聯準會主席鮑爾在國會作證時表示，Fed要看的時長期趨勢，試圖為突然暴升的通膨降溫，不過他也指出，「可能會維持利率不變一段時間」。

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火熱的通膨數據以及鮑爾不著急降息推升美國公債殖利率上揚，惟美國總統川普則是再度隔空喊話，表示「利率一定要降，可以與關稅攜手並進」，加上俄烏戰爭出現轉機，美元指數先升後降，今早亞幣紛紛出現止跌回升走勢，由於川普也將公布具體「對等關稅」細節，亞幣升勢能否延續，還要觀察。

新台幣匯價今早以32.85元、升值1.1分開出後，一度貶至32.88元，隨後在美元走低與亞幣止跌下，最高升抵32.816元。

觀察其他亞幣走勢，在聯準會主席鮑爾維持不急著降息態度以及川普關稅威脅下，日圓延續昨日貶勢，今早最低下探至154.659兑1美元後隨即在154.3附近盤桓；人民幣在岸價與離岸價則雙雙升破7.3兑1美元關卡；韓元也止跌回升。

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