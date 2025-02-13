美印關係再升級 莫迪今訪美會晤川普 將聚焦貿易、科技與地緣政治

印度總理莫迪今日赴華盛頓特區與美國總統川普會面，此行將討論包括貿易、國防、科技及地緣政治等多項重要議題，預期將為兩國關係開啟新篇章。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪今日赴華盛頓特區與美國總統川普會面，此行將討論包括貿易、國防、科技及地緣政治等多項重要議題，預期將為兩國關係開啟新篇章。

綜合外媒報導，在貿易議題上，印度已準備推出一系列讓步方案，以處理不斷擴大的貿易逆差。這些方案包括降低農業和醫療設備相關關稅，同時接受遣返無證印度移民。印度也表達有意與美國就經濟夥伴關係協議展開雙邊談判，以進一步降低雙方關稅。

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能源合作方面，印度已從美國購買五分之一的液化天然氣需求，並有意擴大採購規模。然而，由於俄烏衝突導致全球石油市場變化，印度可能優先考慮從俄羅斯進口價格較低的石油。印度同時也希望爭取美國對其核能發展的投資。

在科技領域，莫迪將與科技界領袖會面，其中包括特斯拉執行長馬斯克，討論人工智慧政策、星鏈在印度的發展，以及特斯拉在印度設廠的可能性。印度也希望從美國購買高效能圖形處理器，並遊說維持H-1B簽證制度，以確保印度科技人才能在美國工作。

值得注意的是，美國科技巨頭包括蘋果、Meta、微軟、Google和亞馬遜已承諾在印度投資數十億美元，看好該國新興中產階級市場。目前蘋果公司已在印度生產10%至15%的iPhone，並考慮進一步擴大在印度的生產規模。

在地緣政治層面，抗衡中國是美印兩國的共同戰略重點。川普對印太四方安全對話（Quad）機制表示強烈支持，印度將主辦今年的四方會議，可能邀請川普訪印。此外，川普也可能尋求印度在烏克蘭和加薩衝突中扮演調解角色。

莫迪此行也期望能提振印度國內經濟，因MSCI印度交易所交易基金今年已下跌5%，且自去年9月以來跌幅超過15%。兩國領導人過去已建立深厚私交，此次會面預期將在合作與挑戰中尋求平衡，推進雙邊關係發展。

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