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郭明錤：蘋果正研究人形與非人形機器人

2025/02/13 10:29

郭明錤爆料，美國科技大廠「蘋果（Apple）」正在研究人形與非人形機器人。（示意圖，路透）郭明錤爆料，美國科技大廠「蘋果（Apple）」正在研究人形與非人形機器人。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤透露，美國科技大廠「蘋果（Apple）」正在研究人形與非人形機器人。

郭明錤週三在社群平台X發文指出，蘋果正在為其未來的智慧家庭生態系統探索人形和非人形機器人，但這些產品在蘋果內部仍處於早期概念驗證（POC）階段。

郭明錤又指，儘管業界對人形設計與非人形設計的優點存在爭議，但根據供應鏈調研表明，蘋果更關心用戶如何與機器人建立感知，而不是機器人的外觀，而這意味著感測硬體和軟體是核心技術。

鑑於目前的進展和典型的開發週期，郭明錤預料，蘋果機器人要大規模生產可能要等到2028年或更晚才會開始。值得關注的是，一向重視保密的蘋果，這次卻罕見地在POC初期階段，就公開地分享其一些機器人研究成果，郭明錤認為蘋果此舉，可能是為了吸引人才。

文章最後，郭明錤表示，在討論蘋果的產品開發時，人們經常會聽到NPI（New Product Introduction）、EVT（Engineering Validation Test）或 MP（Mass Production）等術語，相較之下，POC則較少被提及。

郭明錤認為，本質上POC是蘋果的試驗場，在正式啟動前驗證產品創意和核心技術是否可行。像是傳聞中的蘋果可折疊iPhone目前仍處於POC階段。另一面，也有許多專案在POC階段便被終止，像是Apple Car可能是在這個階段停滯的專案最顯著的例子。

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