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台積電高雄廠P4、P5今環評一階初審 環團先提5大訴求

2025/02/13 10:36

高雄市環境保護局今召開台積電高雄P4、P5廠第一階段環評初審，圖為台積電高雄廠區。（資料照）高雄市環境保護局今召開台積電高雄P4、P5廠第一階段環評初審，圖為台積電高雄廠區。（資料照）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市環保局今召開台積電P4、P5廠第一階段環評初審。環團提前列出5大訴求，強調高雄產業轉型關鍵時刻，台積電擴廠應積極負起社會責任、逐年減碳、生態公園承諾、空污監測、環境成本評估。

聯合聲明團體包括地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟，5大訴求包括1、訂定逐年減碳目標，優先採購在地再生能源，建議台積電應依RE100承諾，於2040達成100%再生能源，並制定逐年提升的用電規劃，確保穩定轉型，而非臨時補足。

2、兌現歷屆市長生態公園承諾，明確規劃入園區範圍，本案開發計畫中生態公園是否仍在規劃內？預計占地面積為何？政府與開發單位應兌現承諾，給高雄市民一座能從後勁社區一路步行至半屏山的生態公園。

3、特工空氣品質監測站設置應優於法規，爭取5站以保護脆弱族群。本開發案鄰近工業區密集，高污染季節下風處楠梓區及仁武區更是人口稠密，依特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準第12條第2項規定應設至少4座「特工空氣品質監測站」，建議本案應優於法規要求，設置5座監測站。

4、空污抵換對地方減污效果有限，開發單位應提出實質減量策略，高雄長年面臨空氣污染之環境負荷問題，呼籲開發單位應力求污染實質減量為優先，至於空污抵換手段，則需考量開發行為周邊之污染源進行優先減量，以減緩開發區域空氣品質之影響。

5、整體開發盡速提送環境部環境影響評估，5座廠區環境影響應進行累進計算整體評估。環團喊話高雄市政府及台積電，應以最嚴格標準審慎評估，確保本案的碳排減量、空污控制、生態公園承諾及能源轉型能真正落實，而非僅止於書面承諾；將持續監督，並期待台積電能負起責任，打造真正兼顧經濟與環境的未來。

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