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川普關稅具「懲罰性」 專家曝美國最糟下場

2025/02/13 13:25

美國總統川普週一（10日）簽署行政命令，對進口鋼鋁課徵25%新關稅。（彭博）美國總統川普週一（10日）簽署行政命令，對進口鋼鋁課徵25%新關稅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（10日）簽署行政命令，對進口鋼鋁課徵25%新關稅。對此，美國前駐新加坡大使拉文、商務部前副部長拉文（Frank Lavin）表示，川普提出的關稅並非只是象徵性的，而是具有懲罰性質的，將導致美國就業機會減少，更會對美國汽車產業造成衝擊，更糟的是，這不只會加劇通膨壓力，甚至還會迫使聯準會延後降息。

《CNBC》報導，拉文表示，川普的「懲罰性」關稅將迫使各國作出回應，將看到全球貿易惡化。而他認為，從川普的角度來看，最糟糕的情況是，這將引發一定程度的通膨壓力。」

當被問到川普是否可能將關稅或關稅威脅，作為談判籌碼時，拉文解釋說，如果這些關稅措施是針對加拿大或墨西哥，希望能夠促使這2國在邊境安全等議題上讓步，那麼或許可以視為一種談判策略。但當對全球範圍內的鋼鐵和鋁產品徵收關稅，並對中國商品加徵關稅時，就不太可能迅速獲得回應或解決這些問題，

此外，由於川普承諾將採取「對等關稅」政策，拉文認為，這將進一步加劇全球貿易惡化，使各國難以應對。

拉文表示，儘管美國當前經濟狀況還算可以，但他強調，關稅將降低經濟效率，並對經濟增長產生負面影響。此外，關稅還將推高通膨壓力，這可能導致美國聯準會（Fed）推遲降息。

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