焦點股》矽力：輝達AI訂單在望 市場拍手

矽力有望拿下輝達AI訂單，股價直奔漲停（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕電源管理IC廠矽力*-KY（6415）獲得美系外資調升評等至「買進」，美系外資看好電源管理IC（PMIC）價格已到谷底，毛利開始回升，此外，根據供應鏈調查，矽力積極卡位AI（人工智慧）市場，可能跟隨輝達（NVIDIA）發展網通相關設計模組，未來有機會拿到輝達機櫃與AI伺服器相關PMIC訂單，將矽力目標價從470元調升至500元。

矽力今日股價以漲停389元開出，期間一度打出，買盤再度敲進，截至9:50分左右，矽力高掛漲停，成交量超過6千張，漲停委買張數逾700張。

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美系外資分析，矽力PMIC已向AI ASIC客戶送樣，可能是AWS或Google，有望在明年貢獻營收，目前矽力也透過ODM廠商與輝達合作，主要與遊戲相關，未來矽力可能會在網通相關模組與輝達合作，未來AI相關類比產品可望成為矽力新的成長動能。

美系外資指出，PMIC價格已到谷底，國際IDM廠對中國類比IC市場轉趨樂觀，手機相關零組件報價轉為穩定，矽力積極卡位AI伺服器，營業費用與資本支出管控得宜，有助獲利表現。

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