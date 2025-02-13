近月6檔規模百億以上市值型ETF全賺錢！00923績效跑第1

近月6檔規模百億以上市值ETF全賺錢！00923績效跑第1（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管川普再揮關稅大刀，以及DeepSeek模型推出引發AI股估值調整等干擾為台股增添波動，不過隨著市場陸續反應前述利空，電子權值股走勢回穩，也帶領台股大盤收復月線與季線，市值型ETF也跟著受惠，統計市面上台股市值型ETF檔數有十多檔，若進一步關注規模在百億元以上、市場熱度高的產品，則合計有6檔，包括0050、006208、00692、00850、00922與00923，近1月表現皆不俗，其中又以主打布局低碳市值龍頭股的00923群益台ESG低碳50上漲1.27%表現最佳。

財富管理專家指出，市值型ETF主要追蹤大盤指數，成分股囊括市場裡眾多的大型權值股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情。整體來看，在總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，台股市值型ETF的確是投資人可多加善用來參與行情的管道。

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值得留意的是，除了AI科技題材持續火熱，今年也是台灣碳費上路元年，未來重視低碳管理的企業料更具投資吸引力，因此像00923這類訴求低碳選股的市值型ETF更值留意。

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