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不公平貿易！印度擬對中國廉價鋼鐵徵收25％關稅

2025/02/13 11:38

印度鋼鐵部長庫馬拉斯瓦米11日稱，可能在6個月內對中國廉價鋼鐵徵收15%至25%臨時稅。（路透資料照）印度鋼鐵部長庫馬拉斯瓦米11日稱，可能在6個月內對中國廉價鋼鐵徵收15%至25%臨時稅。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕印度鋼鐵部長庫馬拉斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）11日稱，印度可能在6個月內對中國鋼鐵徵收15%至25%的臨時稅，因為廉價的進口鋼鐵已對印度國內產品構成「嚴峻挑戰」。

據《路透》報導，庫馬拉斯瓦米11日晚間受訪時表示，「中國鋼鐵進口量不斷增加，再加上不公平的貿易行為，對印度製造商構成了嚴峻挑戰。」他補充，「政府堅定致力於保護印度鋼鐵業。」

去年12月，印度政府開始調查是否應徵收臨時關稅、限制鋼鐵進口。若獲得通過，該法案的效期可能長達2年。

庫馬拉斯瓦米續稱，「根據正在進行的調查，正在考慮徵收15%至25%的保障性關稅，防止不公平競爭，並確保公平的競爭環境。」

截至2024年3月的財政年度中，印度成為鋼鐵成品的淨進口國，4月至12月期間，來自中國的鋼鐵出貨量更創下歷史新高。

《路透》去年12月曾報導稱，由於進口量激增，印度部分規模較小的鋼鐵廠不得不縮減產能，甚至考慮裁員。

近幾個月來，印度的鋼鐵出口也出現下滑，主因是全球需求低迷，這加劇了印度主要鋼鐵製造商面臨的挑戰，如京德勒西南鋼鐵（JSW Steel）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）及金德爾鋼鐵與電力公司（Jindal Steel and Power）。

庫馬拉斯瓦米說，「雖然短期挑戰影響了鋼鐵出口，但政府正積極推動擴大市場准入。」暗示印度正在為國內鋼鐵尋找新市場。

美國近期將對所有的進口鋼鋁徵收25%關稅。《紐約時報》報導，中國直接出口到美國的鋼鋁不多，很多鋼鋁是先出口至墨西哥、加拿大等國，再運往美國，因此美國本次加徵關稅的核心目標是中國。

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