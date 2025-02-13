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焦點股》閎暉:收購日本FDK 跨足電力市場

2025/02/13 09:33

閎暉斥資14.18億元收購日本FDK股權45%。（取自證交所網站））閎暉斥資14.18億元收購日本FDK股權45%。（取自證交所網站））

〔記者王憶紅／台北報導〕電子零組件廠閎暉（3311）受到收購日本FDK、跨足能源電力市場消息激勵，今日股價跳空漲停以37.3元開出，截至9:05分，成交量不到100張，漲停委買張數近4000張。

閎暉將斥資14.18億元，收購日本上市公司FDK株式會社股權45%。閎暉公開收購價金為每股現金日幣435元、約台幣91.35元，換言之，總交易金額逾14.18億元。公開收購期間自2025年2月13日起至3月13日止。

閎暉表示，透過此次合作，閎暉將跨入能源電力產品領域，而公開收購完成後，將加強兩家公司合作，擴大營運規模。

FDK成立於1950年，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統及新世代電池、能源等電子裝置，而鎳氫電池（NiMH Batteries）產品市占率高居全球第一。

閎暉指出，隨著AI技術進步，對於高效能、持久、輕便的電池需求將日益增加，且電子產品移動性、便捷性的要求，以及物聯網（IoT）與智能城市等的市場趨勢，都將高度依賴電池的發展，FDK具有深厚的研發創新能力，搭配閎暉的成本管理、製造能力，以及跨產業的客戶資源，這次合作將可大幅度提升整體績效，增加國際競爭力。

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