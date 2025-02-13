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找工作好難！專家：學會「這2項」AI技能 求職更容易

2025/02/13 11:12

人工智慧（AI）已經無處不在，滲透進各行各業的工作環境。而且企業高層對 AI 技能越來越重視。（歐新社）人工智慧（AI）已經無處不在，滲透進各行各業的工作環境。而且企業高層對 AI 技能越來越重視。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）已經無處不在，滲透進各行各業的工作環境。而且企業高層對 AI 技能越來越重視。根據微軟（Microsoft）與 LinkedIn 共同發布的《2024 年工作趨勢指數年度報告》（2024 Work Trend Index Annual Report），3分之2的高階主管與企業最高管理層表示，他們不會聘用沒有 AI 技能的求職者。專家指出，若求職者擁有「提示工程」（Prompt engineering）和「機器學習」（Machine Learning）這2項AI技能的話，更容易在求職競爭中脫穎而出。

《CNBC》報導，現在市面上有大量 AI 相關課程，讓許多人難以決定該學習哪些技能，才能在求職市場中更具競爭力。專家建議，先從幾項雇主特別重視、且適用於多個行業的 AI 技能開始學習。

報導提到，無論你所屬的產業類別或對科技的熟悉程度如何，像提示工程和機器學習這類 AI 技能，都能大幅提升你的求職競爭力。求職平台 FlexJobs 的認證專業履歷作家兼職涯專家斯賓塞（Keith Spencer） 表示，求職者不需要擁有電腦科學的博士學位，更重要的是，求職者需要了解自己如何在工作中運用AI，藉此提升效率、效益和生產力。

提示工程是種透過精確且有意義的輸入指令（Prompt），來獲取生成式 AI（如 ChatGPT）最佳輸出結果的技術。斯賓塞指出，這是一項所有使用 AI 的人都應該掌握的核心技能，無論你的背景或專業領域為何。

斯賓塞強調，AI的輸出取決於輸入，而提示工程正是決定輸入品質的關鍵，求職者必須學會提出高品質的問題，並給予 AI 明確的指令，以獲得最理想的結果。至於提示工程的應用範圍非常廣泛，幾乎能用在各行各業上，無論是分析大量數據、識別市場趨勢，或提升企業決策效率，都能發揮重要作用。

至於機器學習是AI的一個子領域，著重於訓練電腦從分析數據並識別模式，可模仿人類學習方式，自動執行任務，並透過不斷訓練來提升自身能力。根據 IBM 的解釋，機器學習的核心目標是讓電腦能夠自主學習，進一步提高效率。

斯賓塞表示，學會應用機器學習技術，將能夠自動化處理繁瑣的工作、分析大規模資料集，並創建更有效的問題解決流程。斯賓塞指出，這不僅能幫助企業節省時間，還能讓你成為企業內部善於利用 AI 技術解決問題的關鍵人才。

當然，並非所有職位都需要機器學習技能，斯賓塞建議，為了將機器學習應用在求職者的特定行業，這仍是一項值得探索的技能。

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