中國客機進軍「這鄰國」被拒 ! 原因曝光

中國商飛製造的ARJ21飛機，執飛中國南航。（擷取自新華網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南廉價航空「越捷航空」（VietJet Air）於2024年12月租賃2架中國商飛生產的ARJ21飛機，打算在中國新年期間載客。不過，因認證困難及手續複雜，最終這2架中國客機並未在越南進行商業營運。

據報導，越捷航空在去年12月致函給越南交通運輸部、越南航空局，內容提及要租2架中國客機，投入2025年農曆過年的商業營運，預計從河內市、胡志明市前往昆島（Con Dao），盼當局在手續上給予協助和支持。

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來自越南航空局的消息指出，這2架ARJ21只是在越南試飛，未正式在越南投入商業營運。越南媒體報導，中國商飛所製造的飛機想要在越南商業載客並不容易；因此，ARJ21之後又起飛離開越南。

儘管越捷航空希望以ARJ21在越南載客，但問題在於取得相關「認證」的手續上。根據越南政府的規定，各型號的飛機進口到越南必須獲得美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）或越南航空局的認證。

目前中國商飛生產的ARJ21還未獲得FAA及EASA的認證。此外，想要取得越南航空局的認證也很困難，因為越南航空局尚沒有關於中國商飛的飛機設計、製造及保養以及飛行的正式信息，因此無法對相關認證程序做出評估。

報導指出，如果越捷航空引進的是波音（Boeing）、空中巴士（Airbus），或是巴西航空工業公司（Embraer）生產的飛機，在越南商業飛行的認證手續將簡單許多。

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