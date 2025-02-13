DeepSeek竄紅！Google示警：與中AI競賽美國面臨「此」危機

DeepSeek竄紅！Google示警與中AI競賽美國面臨電力容量危機（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Alphabet旗下Google部門能源戰略主管戈林（Caroline Golin）表示，隨著科技業與中國競相爭奪人工智慧領域的主導地位，美國正面臨電力容量危機。

CNBC報導，中國人工智慧公司DeepSeek的出現，導致主要電力公司的股價在1月底暴跌，因為人們猜測其人工智慧模型更便宜、更有效率，而戈林則示警指出，美國現在需要更多的電力才能跟上中國的腳步。

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戈林在紐約核能研究所主辦的1次會議上表示，我們國家現在正面臨產能危機，我們正在與中國展開人工智慧競賽。

戈林指出，Google面臨著「非常嚴峻的現實，即我們的系統容量不足以在短期內為我們的資料中心供電，並且可能無法在長期內為我們的資料中心供電」。

戈林表示，考慮到現在需要電力容量，與在人工智慧競賽中跟上中國的步伐，核能是一個長期解決方案。

去年10月，Google宣布了1項協議，將從Kairos Power製造的1批小型模組化核反應器購買500兆瓦的電力。Google和Kairos計劃在2030年部署第1台反應堆，到2035年將有更多反應器投入運作。

戈林表示，與Kairos合作的計畫目前正與其他合作夥伴進行初步試運行階段，但她不願透露具體細節，不過，目標是獲得電力公司等合作夥伴的支持，以創建一種可以廣泛部署該技術的方法。

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