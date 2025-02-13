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美國政府債務快速增長 每日借款近70億美元 !

2025/02/13 10:35

美國債務累積快速，截至目前每日借款近70億美元。（路透）美國債務累積快速，截至目前每日借款近70億美元。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國債務規模快速增長，截至2025年會計年度僅過4個月（美國政府的會計年度範圍是從上一年度的10月1日起至下一年度的9月30日），債務規模創歷年同期最高紀錄。美國國會預算辦公室網站指出，4個月已累積借款金額達8380億美元（約新台幣27.5兆元）、約當每日近70億美元（約新台幣2300億元），其中2025年1月借款達1270億美元（約新台幣4.17兆元）。

據報導，截至2025年1月會計年度前4個月，美國聯邦政府的借款利息成本約3920億美元（約新台幣12.88兆元）、佔總支出的16%。

美國國會預算辦公室表示，美國所有這些借貸行為都產生了真正的後果，光債務利息支出每年將達到1兆美元（約新台幣32.85兆元）。僅用4年時間，國家債務總額就將超過二戰時期的最高紀錄。

專家指出，這是美國建國2百多年以來，最大的財政危機。

《美聯》報導，眾議院共和黨人昨（13日）公佈了一項預算計劃，為推進川普（Donald Trump）的許多國內優先事項奠定了基礎，其中包括減稅高達4.5兆美元（約新台幣147.8兆元），並將債務上限提高4兆美元（約新台幣131.3兆元），以便美國能夠繼續為其法案提供資金。

值得注意的是，該預算計畫還指示眾議院各委員會削減至少1.5兆美元（約新台幣4.92兆元）的支出，同時指出目標是在「10年內削減2兆美元（約新台幣65.6兆元）的支出」。

這些被削減的預算包括負責醫療保健支出的能源和商業委員會，以及教育和勞動力委員會、農業委員會與交通和基礎設施委員會。

這些被削減的資金將轉移至川普認為的其他優先事項上，包括透過軍事委員會在未來十年增加1000億美元（約新台幣3.28兆元）的國防開支，以及為執行川普大規模移民驅逐計劃的國土安全部額外提供900億美元（約新台幣2.95兆元）。

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