美汽車業剉咧等！專家警告：加墨25％關稅 1輛新車成本爆增19萬

美汽車業迎逆風！專家警告加墨25%關稅一旦生效，1輛汽車成本爆增19萬（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對加墨25%關稅雖暫緩至3月4日，隨著川普關稅戰升級，一旦關稅正式開徵，那麼汽車業將淪為受創最嚴重的產業之一，根據Benchmark預估，只要25%關稅生效，那麼1輛新車的成本將增加約5790美元（約新台幣19萬元），新車漲價至少1成。

CNBC報導，如果川普提出的關稅措施生效，購買汽車的美國人可能需要多支付數千美元。

請繼續往下閱讀...

Benchmark分析師阿克里（Cody Acree）在給客戶的報告中寫道，我們認為汽車行業最容易受到關稅上調的風險，因為該行業的貿易額巨大，數十年來形成的相互交織的供應和製造管道非常複雜，而且參與支持這一關鍵消費行業的公司數量眾多。

現在，消費者和投資者都想知道關稅將採取何種形式，或者是否會生效。Benchmark計算了25%的稅收，對於普通美國人在熱門大件商品的購買力意味著什麼。

Benchmark估算的汽車成本較高，是基於去年美國銷售的整車中有22%以上來自墨西哥和加拿大。此外，約40%的汽車零件也來自其北美合作夥伴。

相當於去年對美國的出口額超過2000億美元（約新台幣6.56兆）。具體而言，阿克里發現，2024年墨西哥向美國供應了價值950億美元（約新台幣3.11兆元）的整車，此外還供應了價值680億美元（約新台幣2.23兆）的汽車零件。

Acree估計，根據目前暫停對墨西哥和加拿大汽車及零件徵收25%關稅的影響，平均標價將上漲約5790美元（約新台幣19萬元），這將使1輛普通新車標價上升至5.45萬美元以上（約新台幣179萬元），比2024年高出近12%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法