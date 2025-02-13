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美債 遭大舉拋售！10年、30年期殖利率創今年單日最大漲幅

2025/02/13 10:55

美債警報狂響！10年、30年期創2025年單日最大漲幅（資料照）美債警報狂響！10年、30年期創2025年單日最大漲幅（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國1月消費者物價指數年增3%衝擊，美債出現大幅拋售，推升10年期和30年期公債殖利率連續第5個交易日上漲，週三收盤分別來到4.636%與4.835%，創下2025年單日最大漲幅。

外媒報導，美1月核心CPI年增3.3%，高於市場預期3.1%，也高於前值3.2%；1月核心CPI月增0.4%，略高市場預期0.3%，遠超前值0.2%，創去年3月以來最大漲幅。

1月整體CPI 年增 3.0%，略高市場預期與前值的2.9% ；按月來看成長0.5%，高於市場預期0.3%，也略高前值0.4%，創2023年8月以來最大漲幅。

受到火熱CPI衝擊，美債出現拋售潮，10年期公債殖利率從週二的4.536%飆升10個基點至4.636%；而30年期公債殖利率從週二的4.749%攀升8.6個基點至4.835%。

週三10年期和30年期公債殖利率收盤價，創為1月23日至24日以來的最高水準，而單日漲幅則分別創下去年12月18日和11月12日以來的最大漲幅。

報導指出，1月的CPI報告，不僅促使聯邦基金期貨交易員撤回到12月降息2次的可能性。

ClearBridge Investments投資策略分析師賈姆納（Josh Jamner）更進一步表示，該數據是聯準降息週期的“棺材上的最後一枚釘子”，另謝爾頓資本管理公司（Shelton Capital Management）投資組合經理羅森克蘭茨（Jeffrey Rosenkranz）亦表示，這將使人們質疑聯準會下一步行動，是否是升息而不是降息。

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