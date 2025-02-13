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通膨再升溫！道瓊跌225點 台積電ADR下挫1.13％

2025/02/13 06:11

週三美股漲跌互現。（路透）週三美股漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國勞工部12日公布1月消費者物價指數（CPI）年增3%、月增0.5%，高於道瓊預期的2.9%、0.3%增幅，顯示聯準會（Fed）抑制通膨遭遇挫折，引發投資人對通膨可能再度爆發的擔憂，並強化Fed不急於降息的訊息。道瓊工業指數週三下跌225.09點、0.50%，標普500指數跌0.27%，那斯達克指數上漲0.03%，費城半導體指數小漲0.21%，台積電ADR下跌1.13%，收在206.38美元。

綜合外媒報導，價格飆升為川普推動對進口商品徵收關稅的舉措敲響警鐘，經濟學家批評此舉將導致通貨膨脹。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具數據，交易員認為聯準會到2025年底再降息25個基點的可能性約為70%，低於此前的80%左右。

聯準會主席鮑爾週三在眾議院作證時表示，最新的CPI數據提醒，聯準會在使通膨接近2%的目標方面取得巨大進展，但尚未完全實現，重申美國央行並不急於再次降息。

川普週三則呼籲降低利率，他發文表示「利率應該下調，這將與即將到來的關稅相輔相成，讓我們一起搖滾，美國！」川普在通膨數據公布前發文，降息應與關稅共同行動，這無異又是對Fed施壓。

道瓊工業指數下跌225.09點或0.5%，收44368.56點。

那斯達克指數上漲6.09點或0.03%，收19649.95點。

S&P 500 指數下跌16.53點或0.27%，收6051.97點。

費城半導體指數上漲10.82點或0.21%，收5090.79點。

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