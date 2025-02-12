美一月CPI太火熱！ 川普喊話：降息與關稅雙管齊下

美國一月CPI火熱，顯示聯準會（Fed）抑制通膨上遭遇逆風。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部公布，1月消費者物價指數（CPI）年增3%、月增0.5%，高於道瓊預期的2.9%、0.3%增幅，顯示聯準會（Fed）在抑制通膨上持續遭遇逆風。

該最新數據的公布時機，正值美國經濟陷入不穩定期間。儘管多數數據顯示，美國經濟穩健，失業率低，通膨從2022年的9%高峰大幅下滑，但總統川普一連串的關稅威脅，加劇通膨再起的疑慮。

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在該數據公布數小時前，川普在其社群平台「真相社交」發文說，「利率應該下降，這將與即將到來的關稅相輔相成，讓我們行動起來，美國！」。川普此貼文反映他對貨幣政策的論調轉變，在聯準會1月下旬做出維持利率不變的決定後，他盛讚該決定正確。

前一天，聯準會主席鮑爾對參院銀行委員會作證說，「美國經濟目前狀態很好，我們希望在遏制通膨上取得更大進展。我們認為目前的政策利率處在合適的位置，因此沒有理由急於進一步降息」。

ClearBridge投資策略分析師潔默（Josh Jammer）說，「在1月火熱的CPI通膨報告公布後，聯準會的『觀望』模式將比預期更久；這份報告為降息週期敲了喪鐘，我們認為該週期已結束」。

勞工部勞動統計局數據顯示，排除波動的食品與能源價格，1月核心CPI年增3.3%、月增0.4%，高於預期的3.1%、0.3%增幅。其中，年增幅度較去年12月整整升高0.1個百分點。

勞動統計局說，住房成本持續是通膨主要問題，月增0.4%，佔整體通膨增幅的30%。在蛋價暴漲15.2%的推升下，食品價格跳漲0.4%，勞動統計局說，這是自2015年6月以來蛋價最大漲幅，貢獻食品價格上漲的三分之二。過去1年，蛋價飆漲53%。

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