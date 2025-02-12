川普「對等關稅」細節將揭曉 盟友非盟友都逃不掉

美國總統川普矢言要對那些已對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普矢言要對那些已對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」，《路透》報導，白宮貿易顧問12日將敲定徵稅細節，加劇全球貿易戰將進一步擴大的恐懼。

川普10日表示，將在未來兩天內宣布「對等關稅」，並說還在考慮對汽車、半導體和藥品徵收個別的關稅。貿易專家指出，制定川普想要的對等關稅，對其團隊來說是個巨大挑戰，這也許能解釋為何他尚未公布這項關稅的細節。

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川普最近表示，對等關稅意味了若一國對美國出口商品徵收某項關稅，美國對該國出口商品也將徵收同樣的關稅。《華爾街日報》報導，與其他國家實施對等的關稅稅率，代表許多開發中國家恐受到更高關稅的衝擊，尤其是印度、巴西和許多東南亞與非洲國家，這些國家已對美國出口的農產品和汽車徵收關稅。

川普幕僚透露，對等關稅計畫不僅是簡單地與其他國家的關稅看齊，還會考慮非關稅壁壘，包括對美企的增值稅，外國政府對本國企業的補貼，或阻止美企在外國展開業務的法規。這意味了日本和歐盟等已開發經濟體面臨的美國關稅，可能會高於這些國家對美國商品徵收的關稅，也代表中國輸美產品恐面臨進一步關稅，目前中國的平均關稅稅率低於美國，但存在一些非關稅壁壘。

田納西州共和黨籍聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）就說，補貼跟監管壁壘與關稅本身的影響一樣大。

密蘇里州共和黨聯邦參議員施密特（Eric Schmidt）表示，對等關稅將是按照國家區別實施的，並說對等關稅將是一種談判工具，但也會被用作收入來源，已協助抵銷川普減稅政策延期實施所帶來的影響。

但BDO國際會計師事務所美國貿易專家派克（Damon Pike）表示，鑑於世界海關組織186個成員的關稅稅率不同，川普設想對所有國家的成千上萬商品徵收對等關稅，將是個艱鉅的任務。

主導「對等關稅」的白宮貿易和製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）11日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，美國要做的是評估所有的貿易夥伴，就從讓美國出現最大貿易赤字的國家開始，看看他們是否在欺騙美國人民，如果他們真的在欺騙，美國將採取措施糾正錯誤。納瓦羅還說，美國商務部長、財長和貿易代表將對美國貿易夥伴的關稅和非關稅壁壘情況進行評估。

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