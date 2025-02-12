中國300家小型銀行掀空前合併潮 超級金融未爆彈醞釀中

中國去年經歷史上最大規模的小型銀行合併浪潮。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透檢視中國官方數據報導，中國去年經歷了史上最大規模的農村銀行合併浪潮，分析師指出，北京處理小型銀行風險的努力最終恐釀成更大問題。

中國近4000家小型銀行中，許多為負債累累的省級政府所支持，其資金來自短期貨幣市場以及銀行間的借貸，一旦一些銀行倒閉，恐危及金融穩定。而在房地產危機以及經濟低迷持續之際，許多小型銀行備受貸款成長放緩、壞帳飆高的衝擊。

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路透統計過去12個月的監管與企業文件發現，至少290家中國銀行與農村合作社被併入大型區域銀行。該合併規模前所未見，突顯中國金融業關鍵部份的問題嚴重性。

報導說，這也是2000年初中國小型農村商業銀行從社會主義形式的農村合作社轉型，以服務被大型國銀忽視的農民與小微企業以來，最大規模的整併。

截至去年6月底，中國農村或小型銀行約有3700家，總資產達57兆人民幣（256兆台幣），約澳洲銀行業兩倍、美國的3分之1。

橋水與瑞銀前亞洲分析師貝德福德（Jason Bedford）說，由於整合資不抵債的機構，因此這些合併僅是製造了「更大麻煩的銀行」。

過去10年，中國許多小銀行開始積極放款給房地產開發商與地方政府融資工具，這使他們深受疫後經濟低迷、房市震盪以及債台高築的地方政府財政衝擊。

去年第3季，農村商業銀行的不良貸款率達3.04%，接近整體銀行業1.56%的兩倍。分析師說，許多小型銀行的財務狀況更為嚴峻。

遼寧省政府2023年9月成立的遼寧農村商業銀行涉及去年最複雜的合併案之一。這家註冊資本208億人民幣的銀行去年6月合併了36家地方小型農村放款機構，當中許多深陷不良貸款飆升的困境。

近期揭露的文件顯示， 36家銀行之一的遼寧燈塔農村商業銀行，截至2021年底的不良貸款率達21.54%，當時銀行業的平均不良貸款率為1.73%。遼寧農商銀行的資產負債表尚未公佈，該銀行也對詢問不予置評。

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