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彭博：DeepSeek引憂心 輝達防彈性不再堅不可摧

2025/02/12 21:12

DeepSeek引發美股潰敗以來，投資人的情緒表明對人工智慧支出放緩的擔憂並未消失，而輝達股票不再具有堅不可摧的防彈性。（路透）DeepSeek引發美股潰敗以來，投資人的情緒表明對人工智慧支出放緩的擔憂並未消失，而輝達股票不再具有堅不可摧的防彈性。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，以往輝達股價一旦下跌，投資人通常會爭相買進該股，但自中國人工智慧新創公司DeepSeek引發美股潰敗以來，投資人的情緒表明對人工智慧支出放緩的擔憂並未消失，而輝達股票不再具有堅不可摧的防彈性（Bulletproof）。

上週在DeepSeek宣稱以較低成本提供高效能後，輝達股價一天內暴跌17%，市值蒸發約5900億美元。此後，輝達股價雖有所回升，但仍比1月的歷史高點低11%以上。

報導指出，輝達股價從最高點下跌超過21%時，逢低買家才介入，近年來只發生過幾次。這表明投資者對人工智慧支出越來越謹慎，尤其是因為DeepSeek聲稱其人工智慧模型使用更少的晶片，達到更好的效能。

Deepwater Asset Management執行合夥人兼聯合創始人Gene Munster 表示：「人們潛在地擔心這場狂歡何時會結束，我認為DeepSeek是一個警鐘，它提醒我們狂歡的結束可能比人們想像的要快。」 「一天之內，從一個難以理解、堅不可摧的故事變成一個可能發生劇烈變化的故事。」

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