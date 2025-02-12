阿里巴巴大復活市值增2.8兆元 彭博曝命運逆轉背後

阿里巴巴的人工智慧服務和平台獲得新關注。自1月13日股價觸及低點以來，阿里巴巴在香港上的股票已飆升46%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴集團大復活！由於中國人工智慧的狂熱，讓它再次成為投資者的寵兒，也為這家在多年監管打壓後幾乎陷入默默無聞的電子商務巨頭注入新的活力。

自1月13日股價觸及低點以來，阿里巴巴在香港上的股票已飆升46%，市值擴大近870億美元（台幣2.86兆元），超過恆生科技指數同期25%的漲幅。阿里巴巴成為今年新年以來中國大型科技股中表現最好的股票，表現超越競爭對手騰訊控股、百度公司和京東公司。

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彭博新聞指出，阿里巴巴的命運意外逆轉和股價上漲的背後，是人們對阿里巴巴開發自己的人工智慧服務和平台的樂觀態度，在中國人工智慧新創公司DeepSeek推出的技術引發華爾街股市大跌後，阿里巴巴的人工智慧服務和平台獲得新關注。

所羅門集團亞太區投資及ESG總監Andy Wong表示：DeepSeek 的出現為中國科技股帶來了新的人工智慧相關催化劑。在這一領域，我們認為阿里巴巴在中期擁有更為切實和完善的盈利增長前景。

週三，根據《資訊報》報導，蘋果正與阿里巴巴合作，在中國推出人工智慧功能，阿里巴巴的股價再次上漲。

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