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經部：去年我離岸風電新增量 民主國家第一

2025/02/12 20:13

經濟部重申，風電多花9000億是錯誤計算。（記者林菁樺攝）經濟部重申，風電多花9000億是錯誤計算。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體台灣離岸風電被迫提前面對國際競爭等錯誤資訊，經濟部再次澄清，報導所稱風電多花9000億是錯誤計算，且台歐雙方已就WTO議題取得共識，經濟部同時向國人報告，台灣離岸風電去年新增量為民主國家第一。

能源署已多次澄清，台灣推動離岸風電是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉由躉購制度吸引風場業者投入建立市場，才有後續的競價，台灣比起英國、德國等都在更短的時間就進入競價，降低台灣發展離岸風電成本。

不過，報導卻以全球罕見、從未實際買到的一度2.5元，去計算所謂的9000億元，完全是錯誤解讀。

經濟部能源署補充說明，歐盟於去年7月26日在WTO就我離岸風電國產化措施要求進行爭端解決諮商，臺歐雙方經過數回合的建設性諮商溝通後，雙方已於去年11月已達成暫停WTO爭端解決程序共識；經濟部將持續輔導我國具國際競爭力業者進軍國際市場，同時建立關鍵零組件之國內供應鏈，強化台灣能源自主韌性。

根據彭博新財經（BNEF）報導，台灣離岸風電113年單年新增併網量達1.783 GW，於民主國家第一，台灣已為世界離岸風電領頭羊之一，而截至今年1月底，我國已完成7座離岸商業風場建置，風力機設置累計374座，併網容量為3.04 GW。

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