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和潤打造多元事業體 今年重回成長軌道

2025/02/12 20:09

汽車金融龍頭和潤企業董事長劉源森表示，歷經去年市場挑戰，和潤將朝向次集團化發展，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局，今年可望重回成長軌道。（記者楊雅民攝）汽車金融龍頭和潤企業董事長劉源森表示，歷經去年市場挑戰，和潤將朝向次集團化發展，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局，今年可望重回成長軌道。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車金融龍頭和潤（6592）企業董事長劉源森表示，歷經去年市場挑戰，和潤將朝向次集團化發展，擴展多元事業版圖，並強化海外市場布局，今年可望重回成長軌道。

劉源森表示，和潤將以「向下紮根、向上突圍」為核心策略，透過商品分期與企業金融雙引擎驅動整體分期業務成長。

去年新成立的和潤興業專注於中小企業金融服務，成立滿周年收益資產快速突破百億元，並完成6都據點建置，今年業績將拼翻倍，目標成為全台企業融資的首選平台。

和潤電能憑藉多元綠能事業布局，成立3年即實現盈利，今年將持續衝刺案場簽約，擴大保有容量，加速推動售電業務，目標年轉供綠電突破2,500萬度。

專精重車事業的和勁企業已連續兩年穩居市場第1名，將持續深化與經銷商的合作關係，鞏固重車市場領導地位，並擴大車行金融服務與分群行銷，提升成長動能。

和潤2023年底正式進軍東南亞市場，「HFC Cambodia和潤金融（柬埔寨）」已於2024年成功升格為微型金融企業。

2025年將聚焦提升品牌知名度，擴大市場佔有率，目標在5年內，成為柬埔寨前3大MFI微型金融公司，和潤企業也正評估泰國市場，可望成為南向的新據點。

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