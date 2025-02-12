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環球睿視AI翻譯系統 結盟系統電、佐臻實現溝通無國界

2025/02/12 20:08

環球睿視發展AI雙向多語即時語譯系統，並結合系統電、佐臻的AR眼鏡。（記者歐宇祥攝）環球睿視發展AI雙向多語即時語譯系統，並結合系統電、佐臻的AR眼鏡。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI應用發展日興月異，中國AI模型DeepSeek出世更有希望加速應用落地。AI語意語音解決方案廠商環球睿視與系統電、佐臻合作，將其語言模型搭載在AR（擴增實境）眼鏡上，強化其雙向多語翻譯功能，已可翻譯英文、日文、越南語等20種語言，未來將持續發展。

環球睿視執行長蘇育民今日也表示，該公司目前登陸創櫃板，計畫明（2026）年第一季登錄興櫃，屆時有希望成為第一家掛牌的純AI模型公司。加上環球睿視至今成績斐然，去（2024）年的台北國際電腦展（COMPUTEX），以及政府單位、醫院也陸續導入其AI雙向多語即時語譯系統。

環球睿視今日舉辦分享會。蘇育民在致詞時指出，AI應用需要軟體與硬體結合，能發揮更強的功效；AI雙向多語翻譯與頭戴裝置，包含AR眼鏡結合是最有效益的，環球睿視產品能讓使用者能看到語音轉換的字幕，且是目前全球輸入最快的設備，且即使有不太精準的發音仍能準確辨識語意。

針對DeepSeek發展，蘇育民則說，DeepSeek除揭示了語言模型開發的成本降低，也讓產業認識到邊緣運算的重要性，AI 應該要有一定程度的本地端運算能力，而非完全依賴雲端，以維持一定的安全性，當未連網時可有防護，預期未來邊緣運算發展會越來越重要。

不過，蘇育民也指出，在美國、中國AI競爭的格局下，中文AI將會逐漸受到重視，而台灣因軟體、硬體實力都堅強，相較香港、新加坡擁有更優秀的中文AI能力，「可信任的中文AI產品」可能只有台灣能生產，是未來重要的市場機會。

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