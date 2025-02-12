川普可能援引百年前條款實施對等關稅 形同摧毀最惠國制度

川普的對等關稅措施引發全球關注。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普表示，新的對等關稅將「幾乎立即」生效。貿易與法律專家認為，川普為了尋求快速實施該新關稅，可能援引未曾動用的1930年《貿易法》第338條款。該法賦予總統對歧視美國商業的國家，最高課徵50%關稅的權力。

路透報導，當美國總統認定一個國家對美國進口產品「不合理的收費、課稅、規範或限制」，且相關措施沒有公平的對所有國家實施，或者某一國家採用「不利於」美國商業的歧視性關稅、費用或其他限制，則可片面啟動該條款。

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川普向來抱怨美國徵收的關稅低於其他多數國家。歐盟10%的汽車關稅，為美國乘用車2.5%關稅4倍，尤其是他的痛處。

克羅威爾莫林律師事務所（Crowell & Moring）合夥人卡尼斯特拉（Dan Cannistra）說，「這正是他們將援引的法源，他們將告訴歐盟，你給韓國汽車零關稅，給美國10%關稅，你歧視我們」。

川普第一任期使用的貿易工具需費時較久才能課徵關稅，比如依據232條款的國安疑慮，對鋼鋁課稅，以及依據301條款的不公平貿易行徑，對中國進口產品課稅，然而這些都需要進行調查與開放公眾評論，恐需時數月。

而上任迄今，川普偏好允許他立即採取關稅行動的工具，這些包括因芬太尼與邊境安全議題，首次動用《國際緊急經濟權力法》，對中國產品課徵10%關稅，以及對墨西哥與加拿大暫緩實施1個月的25%關稅。10日川普稍微修改他先前的232條款金屬公告，迅速將鋁關稅調升25%，與鋼鐵關稅同高，並取消所有鋼鋁關稅豁免，於3月12日生效。

包含338條款在內的1930年《貿易法》使美國大幅提高關稅，並引發後續的報復反制，歷史學家認為這加劇1930年代的大蕭條。二戰之後，各國尋求標準化全球關稅，並避免重到戰前「以鄰為壑」的經濟政策，因而催生最惠國（MFN）關稅稅率，並為1947年關貿協定（GATT）以及1995年世界貿易組織（WTO）的構成奠定基礎。

小布希政府貿易代表維洛努（John Veroneau）說，如果川普片面課徵對等關稅，形同摧毀MFN體系；「若美國宣佈退出無條件的MFN待遇，並在雙邊基礎上談判關稅清單，將引發日內瓦強震」。他說，1930年代小羅斯福政府曾揚言對法國、德國、西班牙與日本課徵338條款關稅，但他從未實施。

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