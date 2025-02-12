華勝-KY3月中掛牌 川普關稅戰轉單效應吃香

LED車燈廠華勝-KY預計3月中掛牌，董事長陳鏗勝表示，川普關稅量反而使競爭者少很多，「訂單已經看到3年後」。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠華勝-KY（2248）預計3月中掛牌，華勝-KY（2248） 董事長陳鏗勝表示，川普關稅量反而使競爭者少很多，「訂單已經看到3年後」。

華勝汽車電子自2003年成立，目前已躋身汽車智慧型氛圍燈Tier1 產業地位，目前汽車LED氛圍燈約佔營收8成、汽車內外飾件約15~20%，其他佔低個位數。

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華勝在中國嘉興平湖、泰國等設有生產基地，墨西哥、美國、上海、台灣等地皆設立營運公司。其中中國廠區營收占比仍逾 80%，海外營收比重約15%，因應美中貿易戰客戶轉單需求，華勝-KY預計投資額約2億元擴增泰國廠，預計年底開出新產能。

陳鏗勝指出，華勝新產品主打智慧型閱讀燈模組、星空頂和投影燈，看準美國市場的氛圍燈產品滲透率低，未來發展空間仍大。

電動車更需要發光產品，華勝現為北美通用的一級供應商，蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭車廠也是長期合作夥伴，去年銷售車型超過210款。

華勝-KY2024年合併營收為20.75億元，年增8.17%；前3季每股盈餘為4.68元，已超越2023年的3.29元，法人推估，華勝-KY 2024年每股盈餘落在6~7元。

受惠於美中貿易戰轉單效益，華勝樂觀看川普關稅政策帶來轉單效應，樂觀預估營收達 今年營收達雙位數成長，3年內海外營收比重可望成長至3成。

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