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小X在白宮摳鼻屎放在辦公桌 馬斯克承認削開支錯誤了

2025/02/12 19:18

億萬富翁馬斯克（左）昨天帶著他的兒子X（中）拜訪美國總統川普（右），小X在白宮橢圓形辦公司摳鼻涕，還把鼻屎放在桌上。（擷取自美國新聞網站）億萬富翁馬斯克（左）昨天帶著他的兒子X（中）拜訪美國總統川普（右），小X在白宮橢圓形辦公司摳鼻涕，還把鼻屎放在桌上。（擷取自美國新聞網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁馬斯克昨天帶著他的兒子X拜訪美國總統川普，小X在白宮橢圓形辦公司摳鼻涕，還把鼻屎放在桌上。馬斯克則承認，他推動迅速、大規模削減美國聯邦政府開支舉措犯了錯誤。

美媒報導，當川普稱讚馬斯克與政府效率部（DOGE）的工作時，馬斯克帶著年幼兒子站在橢圓形辦公室的辦公桌旁，稱他們發現浪費支出的「令人震驚」的證據。

不過，媒體指出，小X才是全場的明星，他身穿及膝的駝色大衣，戴著粗金鍊，站在川普總統旁邊，還摳著鼻涕。

小男孩的媽媽是前女友流行歌手格萊姆斯，她則對兒子出現在白宮感到非常憤怒，稱小X在公共場合露面是一場「個人悲劇」。她在社群媒體上發文說：「我已經明確表示，我絕不贊同這種行為」。

川普簽署一項行政命令，擴大馬斯克的影響力，並要求聯邦機構在削減聯邦工作人員時，須向馬斯克領導的政府效率服務部報告。根據命令，所有招募都需要經過每個機構「DOGE團隊負責人」的批准，並且每離職四人最多只能招募一人。

儘管有人擔心馬斯克在缺乏透明度的情況下積累不負責任的權力，但自以特別政府僱員身份加入川普政府團隊以來，馬斯克稱自己是「一張開放的書」。

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