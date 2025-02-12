晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯詠去年每股獲利33.43元 預估今年Q1成長

2025/02/12 18:52

聯詠總經理王守仁。（資料照）聯詠總經理王守仁。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC設計廠聯詠 （3034） 今 （12） 日召開法說會，並公布去年第四季財報，每股稅後盈餘7.89元，為近7季以來低點，全年每股稅後盈餘達33.43元。展望第一季，聯詠預估營收約為260至272億元之間，季增個位數，優於往年同期表現。

聯詠總經理王守仁表示，中國推出舊換新補貼政策及關稅因素，刺激客戶提前拉貨，電視、平板、手機等電子產品需求增多，帶動第一季營收達260至272億元，季增約2.9%至7.6%，毛利率預計介於37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%，應於較往年首季傳統淡季

聯詠去年第四季營收252.63 億元，季減9.34%、年減 6.97%；毛利率39.51%，季減0.23個百分點，年減1.97 個百分點，營業利益率19.46%，季減2.94個百分點，年減3.76個百分點，稅後盈餘48.01億元，季減8.69%、年減9.88%，每股稅後盈餘7.89元。

聯詠去年全年營收1027.87億元，年減6.92%，毛利率40.35%，年減1.5個百分點，營業利益率 21.21%，年減2.93個百分點，稅後盈餘203.42 億元，年減12.76%，每股稅後盈餘33.43 元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財