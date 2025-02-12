聯詠去年每股獲利33.43元 預估今年Q1成長

聯詠總經理王守仁。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC設計廠聯詠 （3034） 今 （12） 日召開法說會，並公布去年第四季財報，每股稅後盈餘7.89元，為近7季以來低點，全年每股稅後盈餘達33.43元。展望第一季，聯詠預估營收約為260至272億元之間，季增個位數，優於往年同期表現。

聯詠總經理王守仁表示，中國推出舊換新補貼政策及關稅因素，刺激客戶提前拉貨，電視、平板、手機等電子產品需求增多，帶動第一季營收達260至272億元，季增約2.9%至7.6%，毛利率預計介於37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%，應於較往年首季傳統淡季

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聯詠去年第四季營收252.63 億元，季減9.34%、年減 6.97%；毛利率39.51%，季減0.23個百分點，年減1.97 個百分點，營業利益率19.46%，季減2.94個百分點，年減3.76個百分點，稅後盈餘48.01億元，季減8.69%、年減9.88%，每股稅後盈餘7.89元。

聯詠去年全年營收1027.87億元，年減6.92%，毛利率40.35%，年減1.5個百分點，營業利益率 21.21%，年減2.93個百分點，稅後盈餘203.42 億元，年減12.76%，每股稅後盈餘33.43 元。

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