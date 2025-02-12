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宏達電攜手北榮 打造XR+AI醫學教育平台

2025/02/12 18:32

臺北榮民總醫院（北榮）於教學網站上提供豐富多元專業教材。（宏達電提供）臺北榮民總醫院（北榮）於教學網站上提供豐富多元專業教材。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）旗下Medical VR團隊與臺北榮民總醫院教學部攜手打造國際級醫學教育與訓練平台，以應對全球醫學教育資源不均與國際人才培育的挑戰。宏達電指出，此平台結合創新技術、支援中文、英文及越南語等多國語言，並整合各種虛擬實境（VR）、混合實境（MR）、擴增實境（AR）及人工智慧（AI）多元豐富體驗教材，全面提升醫護人員臨床技能、團隊協作與照護能力，強化國際醫學教育與訓練效能。

臺北榮民總醫院教學部部長楊盈盈表示，此平台有效解決過去數位醫學教育平台在國際推廣上的瓶頸，不僅具備豐富的知識資源，還提供多語系支援與創新技術，確保學員無論身處何地，都能獲得高品質的醫學教育，並順利銜接臨床照護需求。

HTC VIVE 企業解決方案資深副總經理鮑永哲則表示，透過 XR 與 AI 技術，醫學教育得以突破地理與技術限制，並透過生成式 AI 加速醫學訓練內容的開發與應用，讓教師能更有效率地創建互動教案，提供學生更具臨床價值的學習體驗。

宏達電指出，傳統醫學訓練受限於臨床資源與實作機會，而 XR 技術（VR、MR 及 AR）能模擬各類臨床場景，讓學員在安全可控的環境下反覆練習。例如，VR 可應用於心房顫動電燒治療、敗血症處置、針扎預防與病患轉移技巧訓練，幫助醫護人員熟練關鍵技術；MR 則導入氣管插管訓練系統，透過手勢操作進行模擬，幫助實習醫學生掌握插管技巧，應對各種臨床挑戰。這些技術不僅提升學員的專業技能，也強化臨床團隊的協作效率。

宏達電表示，此平台結合北榮深厚的醫學教案開發經驗與 HTC Medical 的 XR 及 AI 技術，為全球學員提供多元學習資源，包括沉浸式 VR 模組、AI 虛擬病人（Generative AI Virtual Patients）教案製作平台，以及可在網頁端操作的互動學習工具。

宏達電說，HTC Medical 的「AI 虛擬病人教案製作平台」結合生成式 AI 與 No-Code 工具，讓醫學教師能快速建立各類教學與訓練互動教案。透過生成式 AI，自動生成教案腳本、語音互動與動作模擬，教師無需具備程式設計背景，即可在數分鐘內創建虛擬病人案例，供學生進行沉浸式診療訓練。平台並結合虛擬考官與生成式 AI 評分機制，以提升學生的臨床決策能力及醫病溝通技巧。

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